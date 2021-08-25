Киноигры в жанре хоррор распродают со скидками

Антология The Dark Pictures представляет из себя цикл нелинейных киноигр в жанре ужасов. Играть в тайтлы серии можно с другом по сети.

Сюжет Man of Medan закручивается вокруг компании друзей, которые отправились на дайвинг. Однако, по традиции хорроров, все идет не по плану, и вместо развлечения ребятами предстоит выживать. В обычное время тайтл продается за 999 рублей, тогда как сейчас он доступен с 67% скидкой, то есть за 329 рублей.