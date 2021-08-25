Киноигры в жанре хоррор распродают со скидками

Киноигры в жанре хоррор распродают со скидкамиДо 27 августа
Антология The Dark Pictures представляет из себя цикл нелинейных киноигр в жанре ужасов. Играть в тайтлы серии можно с другом по сети.
Сюжет Man of Medan закручивается вокруг компании друзей, которые отправились на дайвинг. Однако, по традиции хорроров, все идет не по плану, и вместо развлечения ребятами предстоит выживать. В обычное время тайтл продается за 999 рублей, тогда как сейчас он доступен с 67% скидкой, то есть за 329 рублей.
За полцены, в свою очередь, можно ухватить Little Hope. Действия этой части разворачиваются вокруг 4 студентов и профессоры, застрявших в заброшенном городе Little Hope (в переводе “Маленькая Надежда”). В итоге всем героям предстоит убегать от демонов.
Распродажа закончится 27 августа. Перейти на страницу акции можно по этой ссылке.