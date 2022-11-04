Кипрский издатель игр Belka Games объявил об уходе из России и переводе сотрудников в Европу

Об уходе студии рассказал генеральный директор Belka Games Александр Богданов. По его словам, прежде чем полностью уйти и закрыть российский офис, компания перевела 200 сотрудников за границу, а на данный момент продолжает оперирование и расширение команды в Европе. На сайте компании сказано, что в ней работало 400 человек в шести офисах. Головной офис студии находится на Кипре.

«Мы уменьшили наше присутствие в шесть раз — с 240 до 35 сотрудников. На сегодняшний день принято решение об окончательном прекращении деятельности российского офиса», — рассказал Богданов.