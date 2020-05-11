Китай приостановил сетевые функции PlayStation 4 из-за возможности обойти цензуру

При этом, что интересно, до сих пор неясно, когда именно доступ к PlayStation Network будет восстановлен — возможно, это станет реальным тогда, когда будут обновлены внутренние системы безопасности консоли. Так, именно именно из-за имевшегося бэкдора, китайские геймеры могли пользоваться зарубежными опциями системы, некоторые из которых официально запрещены в Поднебесной.

При этом важно понимать, что причиной отключения не могла стать игра, так как в местном PSN имеются лишь одобренные правительством Китая проекты. И да, власти страны так и не выступили с официальным комментарием по поводу происходящего.