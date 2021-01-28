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Сегодня 17:00
Китай вложил деньги в игру об альтернативной истории СССР
Предполагаемая сумма сделки - 10 млн долларов
Российская студия Mundfish сообщила о том, что в их проект - игру об альтернативной истории СССР - вложилась китайская компания Tencent. Помимо прочего в грядущий тайтл инвестировали и другие компании, а именно издатель Gaijin Entertainment и фирма GEM Capital.
Так, согласно обнародованным данным, китайская Tencent купила долю в Mundfish, которая занимается разработкой тайтла Atomic Heart. Напомним, что игра будет рассказывать об альтернативной истории СССР на фоне восстания роботов. Информация о сумме сделки не разглашается, однако источники полагают, что она могла составить больше 10 млн долларов.
Отмечается, что деньги, которые Китай вложил в игру, пойдут на поддержку разработки необычной игры и последующее развитие франшизы.
”Студия планирует выпустить несколько дополнений к игре, а также начать работу над продолжением”, - поделился планами глава направления Games&Entertainment инвестиционной группы GEM Capital Роман Гурской.