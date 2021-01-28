Китай вложил деньги в игру об альтернативной истории СССР

Так, согласно обнародованным данным, китайская Tencent купила долю в Mundfish, которая занимается разработкой тайтла Atomic Heart. Напомним, что игра будет рассказывать об альтернативной истории СССР на фоне восстания роботов. Информация о сумме сделки не разглашается, однако источники полагают, что она могла составить больше 10 млн долларов.

Отмечается, что деньги, которые Китай вложил в игру, пойдут на поддержку разработки необычной игры и последующее развитие франшизы.

”Студия планирует выпустить несколько дополнений к игре, а также начать работу над продолжением”, - поделился планами глава направления Games&Entertainment инвестиционной группы GEM Capital Роман Гурской.