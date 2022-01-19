В Китае игры на смартфонах сканируют лица детей, чтобы запретить им играть слишком долго

В Китае с 17 января по 15 февраля будут длиться зимние каникулы. И чтобы дети не могли проводить слишком много времени за играми и при этом не могли авторизоваться со «взрослых» аккаунтов, Tencent будет определять их с помощью технологии распознавания лиц. Играть школьникам разрешается в определённые дни и не более 1 часа в сутки.

Но ограничения коснутся только «подозрительных» аккаунтов: если учётная запись активна на нескольких устройствах, если аккаунт зарегистрирован на пользователя старше 55 лет или при попытке авторизоваться ночью.

Какие меры коснутся детей, нарушающих правила, не уточняется.