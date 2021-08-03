Китайская корпорация захотела выкупить знаменитого разработчика игр 1С

В частности, портал Gametech отмечает, что, судя по всему, речь идёт пока только о приобретении варшавского подразделения компании 1С, в состав которого входят несколько студий разработки. Отмечается, что генеральный директор компании Николай Барышников, комментировать сделку отказался.

Напомним, что игровое подразделение компании 1C подарило миру такие игры, как «Ил-2 Штурмовик», «King's Bounty II» и разработанный совместно с издателями World of Tanks, компанией Wargaming, шутер «Калибр».