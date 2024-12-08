Китайская Tencent выкупит разработчика игры Assassin's Creed

Опубликовано 08 декабря 2024, 21:001 мин.
Китайская Tencent выкупит разработчика игры Assassin's CreedНо учредитель хочет и в дальнейшем контролировать студию
Стало известно о возможности выкупа большего числа акций французской студии Ubisoft Entertainment, разработчика крайне популярной игры Assassin's Creed, китайской корпорацией Tencent. Сейчас возможность сделки находится на этапе обсуждения с акционерами.
© Ubisoft
Но учредители Ubisoft, семья Гиймо, крупнейшие держатели акций студии, хотят сохранить контроль над компанией.
Известно, что в Tencent решение ещё не принято. Ситуация в том, что Tencent намерена увеличить свою долю и влияние на Ubisoft, и, как следствие, на решения совета директоров. Но семья Гиймо с этим не согласна.
Судя по всему, начинается некое противостояние, так как нет признаков, что Tencent позволит допустить поглощение Ubisoft другими инвесторами. Хотя есть и другая информация, согласно которой, те почти 10%, которыми владеет китайская сторона, достаточны для продолжения сотрудничества в сфере игр.
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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