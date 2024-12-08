Китайская Tencent выкупит разработчика игры Assassin's Creed

Но учредители Ubisoft, семья Гиймо, крупнейшие держатели акций студии, хотят сохранить контроль над компанией.

Известно, что в Tencent решение ещё не принято. Ситуация в том, что Tencent намерена увеличить свою долю и влияние на Ubisoft, и, как следствие, на решения совета директоров. Но семья Гиймо с этим не согласна.

Судя по всему, начинается некое противостояние, так как нет признаков, что Tencent позволит допустить поглощение Ubisoft другими инвесторами. Хотя есть и другая информация, согласно которой, те почти 10%, которыми владеет китайская сторона, достаточны для продолжения сотрудничества в сфере игр.