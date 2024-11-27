Игры
Опубликовано 27 ноября 2024, 00:45
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Китайский холдинг Tencent представил портативную 3D-консоль

Для конкуренции со Steam Deck
Китайский холдинг Tencent, одна из крупнейших компаний в КНР, представил прототип игровой 3D-консоли под названием 3D One. Судя по характеристикам и дизайну устройства, эта консоль — конкурент Steam Deck.
Китайский холдинг Tencent представил портативную 3D-консоль

© Tencent

Отличительная особенность 3D One — 11" дисплей, который ещё больше, чем у критикуемой экспертами консоли Lenovo Legion Go с экраном на 8,8". Но у такого формата 3D One есть оправдание: девайс может работать в режиме планшета; для этого можно отсоединять боковые контроллеры, как это делается в Nintendo Switch, подключать беспроводную клавиатуру и т.п.

Консоль от Tencent основан на восьмиядерном процессоре Intel Core Ultra 7 258V с 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, за визуализацию отвечает встроенная графика Intel Arc 140V.

В комплект войдёт быстрая зарядка мощностью 100 Вт, но ёмкость аккумулятора неизвестна.

Источник:VideoCardz
Автор:Андрей Кадуков
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