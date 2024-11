Китайский холдинг Tencent представил портативную 3D-консоль

Отличительная особенность 3D One — 11" дисплей, который ещё больше, чем у критикуемой экспертами консоли Lenovo Legion Go с экраном на 8,8". Но у такого формата 3D One есть оправдание: девайс может работать в режиме планшета; для этого можно отсоединять боковые контроллеры, как это делается в Nintendo Switch, подключать беспроводную клавиатуру и т.п.

Консоль от Tencent основан на восьмиядерном процессоре Intel Core Ultra 7 258V с 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, за визуализацию отвечает встроенная графика Intel Arc 140V.

В комплект войдёт быстрая зарядка мощностью 100 Вт, но ёмкость аккумулятора неизвестна.