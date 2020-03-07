Классические части игр GTA продаются с 65% скидкой

Кроме того, за 139 рублей можно также загрузить четвертую по счету игру в серии, а именно Grand Theft Auto: Vice City. Напомним, что именно эта игра стала самой продаваемой игрой 2002 года. Кроме того, она также получила звание одной из самых прибыльных компьютерных игр в истории.