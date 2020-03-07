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Классические части игр GTA продаются с 65% скидкой
Акция закончится 9 марта
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает радовать любителей компьютерных игр выгодными предложениями. На этот раз классические части игр GTA продаются с 65% скидкой.
Так, всего за 139 рублей можно ухватить третью по счёту игру серии Grand Theft Auto от легендарной компании Rockstar Games. Напомним, что в обычное время ее стоимость составляет порядка 339 рублей.
Кроме того, за 139 рублей можно также загрузить четвертую по счету игру в серии, а именно Grand Theft Auto: Vice City. Напомним, что именно эта игра стала самой продаваемой игрой 2002 года. Кроме того, она также получила звание одной из самых прибыльных компьютерных игр в истории.
Со скидкой также предлагается культовая Grand Theft Auto: San Andreas, стоимость которой упала с 499 рублей до 174 рублей.
Отметим, что акция является временной и закончится уже 9 марта.