Классическую игру Doom запустили на радиомодуле лампы из IKEA

Команда сайта next-hack.com опубликовала подробную инструкцию, которая поможет добиться того же результата - запуска классического "Дума" на устройстве, которое никак не предназначено для этого.

Самая идея у авторов проекта появилась после громких новостей о запуске этой же игры на тесте для определения беременности. И хотя новость, как оказалось, была фейком, авторов это не остановило.

Выбор пал на лампу TRÅDFRI из IKEA. Несмотря на довольно мощный для этих целей чип Cortex M33 80 МГц, основная задача инженеров состояла в том, чтобы заставить работать игру при 108 Кб оперативной памяти. Как видите, у них все получилось.