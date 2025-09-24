Кодзима впервые показал свою новую игру для PS6 — шпионского боевика Physint

По словам геймдизайнера, это будет «шпионский боевик нового поколения» с упором на кинематографичность и реализм.

Кодзима показал первые изображения персонажей, созданных на основе настоящих актёров. Одной из них стала японская актриса Минами Хамабэ, чью 3D-модель отрендерили в игровом движке.

Разработчик уточнил, что это лишь экспериментальная версия, и финальный результат будет ещё более детализированным. В проекте также задействованы актёры Чарли Фрейзер и Ма Дон-сок, а в будущем состав расширится.