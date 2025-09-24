Игры
Опубликовано 24 сентября 2025, 16:43
1 мин.

Кодзима впервые показал свою новую игру для PS6 — шпионского боевика Physint

MGS на максималках?
Хидэо Кодзима раскрыл первые подробности о новом проекте своей студии Kojima Productions — игре Physint, которая выйдет эксклюзивно на PlayStation 6.
По словам геймдизайнера, это будет «шпионский боевик нового поколения» с упором на кинематографичность и реализм.

Кодзима показал первые изображения персонажей, созданных на основе настоящих актёров. Одной из них стала японская актриса Минами Хамабэ, чью 3D-модель отрендерили в игровом движке.

Разработчик уточнил, что это лишь экспериментальная версия, и финальный результат будет ещё более детализированным. В проекте также задействованы актёры Чарли Фрейзер и Ма Дон-сок, а в будущем состав расширится.

Кодзима отметил, что в Physint применяются более передовые технологии, чем в Death Stranding 2 и хорроре OD: Knock, включая новые методы захвата движений и обработки лицевых анимаций.

Игра пока находится на ранней стадии и полноценного показа не стоит ждать до релиза PS6. Однако Кодзима обещает, что Physint станет «синтезом игры и кино», задав новый стандарт для жанра шпионских экшенов.

