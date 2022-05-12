Когда консоль PlayStation 5 перестанет быть дефицитной

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Когда консоль PlayStation 5 перестанет быть дефицитнойСпойлер: ждать осталось не сильно долго
С самого анонса в 2020 году, PlayStation 5 продолжает оставаться в дефиците. Но, судя по всему, совсем скоро это должно измениться.
Свежий финансовый отчёт Sony показывает, что компания намерена отгрузить 18 млн консолей нового поколения до конца 2022 года.
При этом за последний квартал IT-гиганту удалось реализовать лишь 2 млн приставок. Прошедший же финансовый год продемонстрировал отгрузки в количестве 11,5 млн консолей.
В случае, если компания сможет достигнуть цели в 18 млн PlayStation 5 до конца текущего финансового года, можно говорить об успешном окончании эпохи дефицита устройства. Это следует как минимум из того, что прогноз продаж PlayStation 5 выше примерно на 60% от того, чего удалось добиться в году прошлом.