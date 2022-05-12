Когда консоль PlayStation 5 перестанет быть дефицитной

Свежий финансовый отчёт Sony показывает, что компания намерена отгрузить 18 млн консолей нового поколения до конца 2022 года.

При этом за последний квартал IT-гиганту удалось реализовать лишь 2 млн приставок. Прошедший же финансовый год продемонстрировал отгрузки в количестве 11,5 млн консолей.

В случае, если компания сможет достигнуть цели в 18 млн PlayStation 5 до конца текущего финансового года, можно говорить об успешном окончании эпохи дефицита устройства. Это следует как минимум из того, что прогноз продаж PlayStation 5 выше примерно на 60% от того, чего удалось добиться в году прошлом.