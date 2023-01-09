Когда Sony покажет новые игры для PlayStation 5

Так, по данным некоторых инсайдеров, мероприятие стоит ждать в феврале-марте. При этом то будет лишь первая презентация. Вторая состоится чуть позже, в мае. Главным источников в данном случае является имиджборда 4chan, пользователи которой периодически оказываются правы.

Также сообщается, что февральское или мартовское мероприятие может быть посвящено PlayStation VR 2. На майском же State of Play стоит уже ждать крупные игры-блокбастеры, такие как Marvel's Spider-Man 2.

Насколько слухи окажутся близки к реальности, узнаем уже совсем скоро.