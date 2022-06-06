Когда состоится летний фестиваль игр в Steam

В период с 13 по 20 июня 2022 года игроки по всему миру смогут познакомиться с грядущими новинками индустрии. При этом учитывая, что страница мероприятия имеет полноценную русскую версию, можно ожидать, что отечественные игроки также не останутся за бортом.

Сообщается, что в течение целой недели пользователи смогут опробовать сотни демо-версий и поучаствовать в обсуждениях игр с их разработчиками. Сделать это можно будет во время специальных онлайн-трансляций.

Напоамним, что последний подобный фестиваль проходил ещё зимой — с 21 по 28 февраля 2022 года.