Когда стоит ждать анонса преемницы портативной консоли Nintendo Switch

Вот и на этот раз авторитетный инсайдер Пирс Хардинг-Роллс из Ampere Analysis заявил, что хоть Nintendo Switch и не получит Pro-обновления в 2023 году, консоль нового поколения всё же стоит ждать. Но не ранее 2024 года.

Вместе с тем специалист заявил, что если доступность PlayStation 5 сохранится на нынешнем уровне, то у неё есть все шансы стать самой продаваемой консолью 2023 года. Всё из-за того, что Nintnedo Switch вступает в позднюю стадию своего жизненного цикла.

Но в то же время выход The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и специального издания Nintendo Switch OLED может повысить продажи Switch и сделать гонку горячее.