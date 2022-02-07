Когда выйдет GTA VI

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Когда выйдет GTA VIСпойлер: неожиданно скоро
В прошлую пятницу Rockstar внезапно анонсировала работу над новой частью в серии Grand Theft Auto. Но, к сожалению, тогда компания так и не назвала даже примерной даты выхода.
Как всегда, спасти публику от мучительного ожидания решили инсайдеры. Популярный журналист и интернет-источник Джейсон Шрайер заявил, что уже в текущем году нас ждёт полноценный анонс GTA VI. Более того, он выразил уверенность в том, что саму игру пообещают выпустить уже в 2023-м.
Правда, по словам Шрайера, релиз вряд ли случится в назначенные сроки. Наиболее вероятным журналист считает выход игры в 2024-м.
Несмотря на то, что на данный момент нет официальных сведений о целевых платформах GTA VI, вряд ли стоит ожидать выхода игры на устаревших PS4 и Xbox One.
Источник: Jason Schreier