Когда выйдет GTA VI

Как всегда, спасти публику от мучительного ожидания решили инсайдеры. Популярный журналист и интернет-источник Джейсон Шрайер заявил, что уже в текущем году нас ждёт полноценный анонс GTA VI. Более того, он выразил уверенность в том, что саму игру пообещают выпустить уже в 2023-м.

Правда, по словам Шрайера, релиз вряд ли случится в назначенные сроки. Наиболее вероятным журналист считает выход игры в 2024-м.

Несмотря на то, что на данный момент нет официальных сведений о целевых платформах GTA VI, вряд ли стоит ожидать выхода игры на устаревших PS4 и Xbox One.