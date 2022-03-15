Когда выйдет GTA VI

Так, например, популярный инсайдер и игровой журналист Крис Клиппель заявил, что релиз условного GTA VI намечен на конец 2024 года. При этом он отметил, что студия-разработчик смогла сделать «важный шаг» в развитии проекта, не уточнив, о чём именно шла речь.

Клиппель отметил, что процесс разработки новой GTA явно должен заметно ускориться.

Напомним, что ранее другой известный игровой журналист Джейсон Шрайер назвал свои сроки выхода следующей игры Rockstar Games. По его словам, проект должен увидеть свет в 2023 году. Но в то же время он допустил, что релиз может сдвинуться на год.