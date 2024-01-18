Когда выйдет и сколько будет стоить карманная консоль Steam Deck 2

Согласно сообщению, новая модель будет представлена в III или IV квартале 2026 года. Ожидается, что устройство будет оснащено улучшенным железом, включая OLED-дисплей с разрешением 900p и частотой обновления 90 Гц.

По слухам, новая консоль будет использовать специально разработанный «двигатель с шестью цилиндрами», который будет работать в паре с «160-сильным электродвигателем». Речь, вероятно, идет о 6-ядерном чипе на базе архитектуры Zen 4.

Пользователи форума также обсуждают возможные характеристики и функции устройства, включая его охлаждение и производительность.

Цена на Steam Deck 2, как ожидается, будет выше, чем на текущие модели. Точная стоимость пока неизвестна, но предполагается, что новинка будет значительно дороже из-за улучшенных характеристик и компонентов.