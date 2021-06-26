Kojima Production будет разрабатывать для Microsoft игру

Об это рассказал редактор издания VentureBeat, Джефф Грабб. Он отметил, что сделка, которая приведет к разработке Kojima Production игры для Microsoft уже почти заключена. Причем по его словам, на данный момент переговоры представителей настолько далеко зашли, что он точно уверен в подписании соответствующего контракта.

Сообщается, что таким образом Microsoft намерена обратить на себя внимание японских пользователей и закрепиться на этом рынке. Подробности о том, станет ли грядущий тайтл эксклюзивом Xbox и PC — не разглашаются.