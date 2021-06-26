Kojima Production будет разрабатывать для Microsoft игру

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Kojima Production будет разрабатывать для Microsoft игруИнсайдер заверил, что сделка уже почти завершена
Стало известно о том, что представители Kojima Production и Microsoft уже почти подписали новый контракт. В соответствии с ним разработчики известного японского геймдизайнера приступят к разработке игры для американской компании.
Об это рассказал редактор издания VentureBeat, Джефф Грабб. Он отметил, что сделка, которая приведет к разработке Kojima Production игры для Microsoft уже почти заключена. Причем по его словам, на данный момент переговоры представителей настолько далеко зашли, что он точно уверен в подписании соответствующего контракта.
Сообщается, что таким образом Microsoft намерена обратить на себя внимание японских пользователей и закрепиться на этом рынке. Подробности о том, станет ли грядущий тайтл эксклюзивом Xbox и PC — не разглашаются.