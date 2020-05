Коллекция из 54 знаменитых игр продается с 95% скидкой

Акция была запущена японской компанией Square Enix для того, чтобы поддержать геймеров во время режима самоизоляции, а также отблагодарить их за соблюдение социальной дистанции. Примечательно также, что вся выручка от данного набора будет направлена благотворительными организациями Северной Америки и Европы.

В набор Square Enix Eidos Anthology вошли такие знаменитые игры, как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex и другие игры разработчика. Так, прямо сейчас его можно ухватить всего лишь за 904 рубля. Набор можно загрузить по этой ссылке.