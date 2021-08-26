Комедийную игру «в стиле GTA» Saints Row: The Third Remastered временно отдают бесплатно

Как отмечается, раздача пройдёт в цифровом магазине Epic Games Store и будет совершенно бесплатной. Ремастер получил улучшенную графику, новые спецэффекты, а также модели. В игре существенно переработано освещение и добавлены новые предметы. В ремастере будет полностью независимый сюжет, никак не связанный с предыдущей версией игры.

Вместо изначальных 1600 рублей игру отдают бесплатно всем, кто успеет оформить заказ до 18:00 02.09.2021