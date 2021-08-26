Комедийную игру «в стиле GTA» Saints Row: The Third Remastered временно отдают бесплатно

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Комедийную игру «в стиле GTA» Saints Row: The Third Remastered временно отдают бесплатноДля этого нужно вовремя оформить заказ на игру
О бесплатной раздаче своего продукта объявила компания Deep Silver. Акция посвящена анонсу ремастера знаменитой игры Saints Row: The Third Remastered.
Как отмечается, раздача пройдёт в цифровом магазине Epic Games Store и будет совершенно бесплатной. Ремастер получил улучшенную графику, новые спецэффекты, а также модели. В игре существенно переработано освещение и добавлены новые предметы. В ремастере будет полностью независимый сюжет, никак не связанный с предыдущей версией игры.
Вместо изначальных 1600 рублей игру отдают бесплатно всем, кто успеет оформить заказ до 18:00 02.09.2021