Компания начала проводить бизнес-встречи в онлайн-режиме популярной видеоигры

Об этом рассказала своем Twitter-аккаунте иллюстратор и “создатель интерактивных штук” Вивьен Шварц. По словам женщины, в ее компании было принято решение заменить скучный интерфейс операционных систем на посиделки у костра Red Dead Online.

”Чаще всего нам просто было тухло. Мы пытались общаться при помощи всех этих “Зумов” и “Скайпов”, электронной почты, телефонных звонков. С каждым разом это казалось все хуже и хуже и буквально раздражал. Поэтому мы просто решили взять самую нелепую игру и попробовали встретиться там”, — рассказала Вивьен в рамках разговора с онлайн-изданием “Rock, Paper, Shotgun”.

При этом стоит отметить, что подобный способ проведения встреч все же имеет определенные недостатки: так, сотрудникам необходимо не только иметь достаточно мощный компьютер или консоль, но и лицензионную версию игры, которая также стоит денег.