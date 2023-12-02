Компания Rockstar покажет трейлер GTA VI уже 5 декабря

Точной даты игры нет; по официальном сообщениям, трейлер выйдет внезапно. Но инсайдеры предполагают, что GTA VI выйдет 5 декабря, а самые смелые, — что 3 числа, потому что именно в воскресенье вышел первый трейлер Red Dead Redemption 2.

Также до конца не ясно, будет показан полноценный трейлер или тизер. Об этом судачат потому, что в GTA Online началось новое событие, возможно, — рекламный ход Rockstar. Может быть, что трейлер покажут на церемонии The Game Awards 2023.