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Компания-создатель "Ведьмака" оказалась почти в 20 раз дороже любого конкурента на родине
И речь идет лишь о капитализации, а не о конечной цене
В сети появилась информация о новом исследовании, проведенном аналитиками — на этот раз специалисты занялись подсчетом рыночной стоимости польских игровых компаний и студий. В результате было выяснено то, о чем многие и так догадывались — CD Projekt, разработавшая серию игр “Ведьмак” и грядущую Cyberpunk 2077, занимает верхнюю строчку рейтинга с отрывом, который вряд ли какая-то из компаний в ближайшее время сможет преодолеть.
Вся польская игровая индустрия была оценена аналитиками в 27,6 млрд злотых, что равняется примерно 465 млрд рублей. При этом доля непосредственно CD Projekt из этих денег составляет 22,8 млрд — это примерно 81% всего рынка. При этом речь идет лишь о капитализации компании, а вот в случае, если кому-то придет в голову предложить компании выкупить ее, цифры за такую сделку будут совсем иные.
Что интересно, следующим по стоимости представителем польской игровой индустрии оказался игровой гигант PlayWay, прославившийся за счет множества различных симуляторов. Но при этом капитализация данной компании почти в 20 раз меньше, чем у CD Projekt и составляет 1,25 млрд злотых.
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