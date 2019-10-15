Компания-создатель "Ведьмака" оказалась почти в 20 раз дороже любого конкурента на родине

Вся польская игровая индустрия была оценена аналитиками в 27,6 млрд злотых, что равняется примерно 465 млрд рублей. При этом доля непосредственно CD Projekt из этих денег составляет 22,8 млрд — это примерно 81% всего рынка. При этом речь идет лишь о капитализации компании, а вот в случае, если кому-то придет в голову предложить компании выкупить ее, цифры за такую сделку будут совсем иные.