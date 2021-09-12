Игры
Сегодня в 04:32
Комплект игр Metro о жизни после ядерной войны в России продают со скидкой -74%В комплект вошли все популярные игры линейки
На сервисе Steam началась распродажа популярной игры Metro о жизни в «пустынной постапокалиптической России».
Игры продаются в наборе Metro Saga, в который вошли такие продукты, как Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux и Metro Exodus Gold Edition. На каждую игру распространяется своя скидка, а вместе их цена составляет 310 рублей.
Как отмечается в игровой набор вошли все дополнения. Игра пользуется большим спросом у ценителей жанра.