Компьютерную версию легендарного файтинга Tekken 7 распродают дешевле 200 рублей

Так, если обычно эта игра стоит 1199 рублей, сейчас её можно приобрести с 85%-скидкой за 179 рублей. Там же можно найти скидку размером 60% на последнее на сегодняшний день творение Хидео Кодзимы — Death Stranding. Стандартная цена игры — 3499 pублей, но в рамках «Золотой недели» её можно урвать всего за 1399 pублей.

В числе участников акции есть много интересных проектов на совершенно разный вкус. Тут и авиашутер Ace Combat 7, и экшен от третьего лица NieR: Automata. Подробнее обо всех предложениях можно узнать на странице распродажи.