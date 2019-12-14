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Компьютерные игроки уничтожили рейтинг новой игры от создателей GTA в Steam
Самое обидное, что причина возмущения так и не смогла помочь игре побить собственный рекорд
Не успела цена на PC-версию Red Dead Redemption 2 упасть в честь распродажи в Steam, как пользовательские обзоры также рухнули с 72% до 58%. Скорее всего это связано с тем, что снижение цены произошло буквально спустя неделю после официального релиза игры.
Так, цена игры после снижения цены оказалась почти на 1 000 рублей ниже, чем таковая на старте, что в итоге вызвало волну возмущения со стороны игроков, купивших Red Dead Redemption 2 на самом старте. Что самое обидное, временная скидка, которая закончится в считанные часы, так и не смогла заметно улучшить приток игроков в игру и обновить свой собственный рекорд, который на данный момент составляет 41 тыс одновременно играющих пользователей.
Напомним, что помимо скандала со скидкой, Red Dead Redemption была подвергнута критике в связи с плохой оптимизацией PC-версии игры — даже на мощных компьютерах, игра выдавала тормоза и слабую производительность.