Компьютерные игроки уничтожили рейтинг новой игры от создателей GTA в Steam

Так, цена игры после снижения цены оказалась почти на 1 000 рублей ниже, чем таковая на старте, что в итоге вызвало волну возмущения со стороны игроков, купивших Red Dead Redemption 2 на самом старте. Что самое обидное, временная скидка, которая закончится в считанные часы, так и не смогла заметно улучшить приток игроков в игру и обновить свой собственный рекорд, который на данный момент составляет 41 тыс одновременно играющих пользователей.