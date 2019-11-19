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Компьютерные игры начали продавать в кредит
Внезапно, да
Коллекционные издания игр очень часто привлекают внимание как игроков, так и прессы. Порой из-за соотношения цена/качество, порой из-за излишней дороговизны такого комплекта. Но очень часто игроки не могут позволить себе купить даже самую обычную коллекционную версию любимой игры, что есть определенного рода проблема. Видимо, также посчитали и владельцы популярной белорусской сети магазинов электроники “5 элемент”, в связи с чем предложили купить коллекционную версию Cyberpunk 2077 в кредит.
Вообще, по всей видимости, это первый случай среди всех стран СНГ, когда ту или иную игру можно купить с рассрочкой на определенный период. Насколько это разумно — вопрос другого порядка. Но сам факт наличия такой возможности не может не радовать, ведь если так подумать, то игрок, желающий получить в свое распоряжение коллекционное издание Cyberpunk 2077, имеет все шансы выплатить кредит до момента выхода игры в апреле.
Напомним, что разработкой новинки занимаются разработчики другой популярной игровой вселенной — вселенной “Ведьмака”. В числе прочих, в качестве одного из персонажей в игре появится Киану Ривз. Выход Cyberpunk 2077 намечен на 16 апреля 2020 года.