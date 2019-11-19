Компьютерные игры начали продавать в кредит

Вообще, по всей видимости, это первый случай среди всех стран СНГ, когда ту или иную игру можно купить с рассрочкой на определенный период. Насколько это разумно — вопрос другого порядка. Но сам факт наличия такой возможности не может не радовать, ведь если так подумать, то игрок, желающий получить в свое распоряжение коллекционное издание Cyberpunk 2077, имеет все шансы выплатить кредит до момента выхода игры в апреле.

Напомним, что разработкой новинки занимаются разработчики другой популярной игровой вселенной — вселенной “Ведьмака”. В числе прочих, в качестве одного из персонажей в игре появится Киану Ривз. Выход Cyberpunk 2077 намечен на 16 апреля 2020 года.