Компьютерные игры о героях Майдана отдают со скидкой

Речь об аркадной экшн-игре Heroes Of Maidan, вышедшей в прошлом году. В ходе игры геймерам предстоит бороться с войсками, вооружившись различными видами оружия, включая наборы винтовок натовского и российского образца, а также гранаты и коктейль Молотова.

Так, всего за 107 рублей доступен комплект, состоящий из сразу нескольких тайтлов: Heroes Of Maidan 2, Heroes Of Maidan 3: Crimean Battle, тогда как по отдельности он составил бы 143 pубля.Приобрести набор со скидкой можно по этой ссылке.