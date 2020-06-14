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Компьютерные игры о героях Майдана отдают со скидкой
Heroes Of Maidan
Помимо знаменитых и даже культовых игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam встречаются и инди-проекты. К ним относится серия компьютерных игр о героях Майдана, которые прямо сейчас продаются в онлайн-магазине со скидкой.
Речь об аркадной экшн-игре Heroes Of Maidan, вышедшей в прошлом году. В ходе игры геймерам предстоит бороться с войсками, вооружившись различными видами оружия, включая наборы винтовок натовского и российского образца, а также гранаты и коктейль Молотова.
Так, всего за 107 рублей доступен комплект, состоящий из сразу нескольких тайтлов: Heroes Of Maidan 2, Heroes Of Maidan 3: Crimean Battle, тогда как по отдельности он составил бы 143 pубля.Приобрести набор со скидкой можно по этой ссылке.