Компьютерные игры про Шерлока Холмса распродают со скидками до 80%Издатель распродаёт самые популярные и захватывающие игры
Первая на русский язык переводится как Шерлок Холмс: Преступления и Наказания. Изначально она стоила 17.99 долларов, а сейчас её отдают за 3.59. Сюжет ведёт пользователя по пути сложного расследования с целью раскрытия шести захватывающих и разнообразных дел, которые, порой, находятся на грани фантастики. В игре можно не только получить множество навыков сыска, но и определить судьбу разоблачённых преступников — всё зависит от целей игрока.
Вторая игра не менее интересна, но с совершенно другим сюжетом, по-русски — Шерлок Холмс: Дочь дьявола. Изначальная стоимость — 11.99 долларов, по скидке — 2.39. Это захватывающее приключение с уникальным геймплеем, в котором сочетаются расследование и экшн. Это позволит игроку испытать на прочность выдержку и смекалку.
Ещё в распродаже участвуют игры о легендарном вампире Дракуле и несколько приключенческих игр издателя. С полным списком игр, участвующих в распродаже, вы можете ознакомиться по ссылке и ниже на иллюстрации.