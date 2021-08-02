Компьютерные игры про Шерлока Холмса распродают со скидками до 80%

Первая на русский язык переводится как Шерлок Холмс: Преступления и Наказания. Изначально она стоила 17.99 долларов, а сейчас её отдают за 3.59. Сюжет ведёт пользователя по пути сложного расследования с целью раскрытия шести захватывающих и разнообразных дел, которые, порой, находятся на грани фантастики. В игре можно не только получить множество навыков сыска, но и определить судьбу разоблачённых преступников — всё зависит от целей игрока.