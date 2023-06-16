Компьютерные игры в 2023-2024 гг перестанут поддерживать жёсткие диски

Об этом, в частности, рассказали представители Microsoft на презентации Xbox Games Showcase. По словам разработчиков, игра Starfield будет требовать как минимум 125 ГБ дискового пространства и только на SSD. Студия CD Projekt RED заявила, что для запуска обновлённой версии Cyberpunk 2077 необходим SSD.

И это не рекомендация, заявленные требования — минимальные, без которых игра не запустится. Поэтому эксперты считают, что начался процесс постепенного отказа игроками от компьютеров и консолей на жёстких дисках.

«Твердотельные накопители предлагают более быстрое время загрузки, улучшенную потоковую передачу и более высокую общую производительность по сравнению с жёсткими дисками», — сообщили в CD Projekt RED.