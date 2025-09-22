Konami намекнула на новый ремейк Metal Gear Solid, дав фанатам выбрать «ту самую» часть

На выставке Tokyo Game Show 2025 компания запустила опрос под названием “METAL GEAR – PRODUCTION HOTLINE at TGS2025”, где предложила выбрать, какую часть культовой франшизы игроки хотят увидеть в обновлённом виде.

В списке оказались как самые ранние проекты, вроде Metal Gear и Metal Gear 2: Solid Snake, так и знаковые хиты — Metal Gear Solid, MGS2: Sons of Liberty, MGS4: Guns of the Patriots и Peace Walker.

Не обошлось и без относительно свежих игр: Ground Zeroes и The Phantom Pain. Последний вариант выглядит особенно неожиданным, ведь оригинал 2015 года уже был технически современным, но так и остался незаконченным — возможно, ремейк позволит Konami доделать отсутствующую вторую половину сюжета.

На фоне успеха Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, интерес к серии вновь вырос. Konami явно намерена использовать момент, давая фанатам возможность самим выбрать, какая легенда следующей получит вторую жизнь.