Консоль Nintendo 2017 года обошла по продажам в ноябре новенькие PlayStation 5 и Xbox Series X

По данным NPD Group, за прошедший месяц в Соединённых Штатах было продано около 1,35 млн Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite, что практически в два раза больше, чем было продано в октябре, сообщает GamesRadar+. Правда, низкий уровень продаж Xbox Series X и PlayStation 5 может быть связан не с непопулярностью новинок, а банально с их дефицитом.

Напомним, что ранее сама Nintendo представила отчёты, согласно которым с марта 2017 по начало 2020 года ей удалось продать в общей сложности около 68,3 млн копий консоли Switch.