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Консоль Nintendo 2017 года обошла по продажам в ноябре новенькие PlayStation 5 и Xbox Series X
Но причиной тому может быть вовсе не сверхпопулярность портативной Switch
В сети появилась интересная статистика, согласно которой уже достаточно устаревшая консоль Nintendo Switch обошла по продажам в ноябре в США новенькие PlayStation 5 и Xbox Series X. Дебют двух последних, отметим, состоялся как раз в этом месяце.
По данным NPD Group, за прошедший месяц в Соединённых Штатах было продано около 1,35 млн Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite, что практически в два раза больше, чем было продано в октябре, сообщает GamesRadar+. Правда, низкий уровень продаж Xbox Series X и PlayStation 5 может быть связан не с непопулярностью новинок, а банально с их дефицитом.
Напомним, что ранее сама Nintendo представила отчёты, согласно которым с марта 2017 по начало 2020 года ей удалось продать в общей сложности около 68,3 млн копий консоли Switch.