Консоль Nintendo Switch 2 получит второй кулер и зарядное устройство мощностью 60 Вт

Причём, как отмечается, эта информация предоставлена в просочившихся в Интернет «транспортных накладных», которые свидетельствуют о реальной работе Nintendo. Второй кулер будет встроен в док-станцию. Предполагается, что док-станция может обеспечить более сильный прирост производительности, чем у текущей версии Nintendo Switch.

А заявленное устройство мощностью 60 Вт может говорить о функционале быстрой зарядки.

Изначально поступление Nintendo Switch 2 в продажу заявлялось на конец 2024 года, но, по недавним инсайдам, продажи начнутся в марте 2025 года.