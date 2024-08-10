Консоль Nintendo Switch 2 получит второй кулер и зарядное устройство мощностью 60 Вт

Опубликовано 10 августа 2024, 15:51
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Консоль Nintendo Switch 2 получит второй кулер и зарядное устройство мощностью 60 ВтПока это инсайд
Согласно новой утечке на форуме Famiboards, консоль Nintendo Switch 2 получит дополнительный кулер и зарядное устройство на 60 Вт.
Причём, как отмечается, эта информация предоставлена в просочившихся в Интернет «транспортных накладных», которые свидетельствуют о реальной работе Nintendo. Второй кулер будет встроен в док-станцию. Предполагается, что док-станция может обеспечить более сильный прирост производительности, чем у текущей версии Nintendo Switch.
А заявленное устройство мощностью 60 Вт может говорить о функционале быстрой зарядки.
Изначально поступление Nintendo Switch 2 в продажу заявлялось на конец 2024 года, но, по недавним инсайдам, продажи начнутся в марте 2025 года.