Консоль Steam Deck с OLED-экраном обошла по продажам даже Call of Duty и CS 2

Кроме того, в рейтинг самых продаваемых платных продуктов недели попали Call of Duty, Lethal Company, Baldur's Gate 3 в Steam cтали Remnant II, EA Sports FC 24, Lies of P и другие игры. Среди условно-бесплатных игр — Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds и NARAKA: Bladepoint.