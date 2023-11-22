Консоль Steam Deck с OLED-экраном обошла по продажам даже Call of Duty и CS 2

21:45, 22 ноября 2023
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Консоль Steam Deck с OLED-экраном обошла по продажам даже Call of Duty и CS 2Среди товаров в самом Steam
Карманная консоль Steam Deck с OLED-экраном стала самым продаваемым платным товаром в Steam. Гаджет обогнал даже Call of Duty и Counter-Strike 2.
Консоль возглавила общий чарт Steam и заняла первое место в рейтинге платных товаров. Причину видят в обновлении девайса и появлении OLED-экрана.
Кроме того, в рейтинг самых продаваемых платных продуктов недели попали Call of Duty, Lethal Company, Baldur's Gate 3 в Steam cтали Remnant II, EA Sports FC 24, Lies of P и другие игры. Среди условно-бесплатных игр — Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds и NARAKA: Bladepoint.