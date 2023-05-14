Консоль-«убийца» карманной Steam Deck от Asus успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3

YouTube-блогеры с канала ETA Prime показали, как недавно анонсированная новинка запускает почти все популярные эмуляторы и делает это с потрясающим разрешением и частотой кадров при низком энергопотреблении.

Она даже способна эмулировать игры для PS3, что, знаете ли, не каждой консоли под силу! Кто бы мог подумать, что God of War 3 будет запускаться при 50-60 кадрах в секунду в разрешении FullHD на портативной консоли!

Хотя, справедливости ради, данная игра потребляет около 25-30 Вт, что немного ударит по продолжительности автономной работы.

Напомним, что Asus ROG Ally, стоящая $699, поступит в продажу уже в июне. Более дешёвая версия ожидается в III квартале 2023 года.