Консоль Xbox оказалась неприбыльной

В то же время, представитель Microsoft отметил, что этот факт не говорит о том, что компания вообще не зарабатывает деньги на своей приставки. Так, сам игровой бизнес приносит Microsoft деньги и быстро развивается.

Напомним, что в ходе разборки Xbox One S выяснилось, что цена эксплуатируемых в ней деталей составляет порядка 324 долларов. Это, в свою очередь, всего на 75 долларов меньше, чем начальная стоимость консоли с 2-Тбайт накопителем.