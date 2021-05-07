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Сегодня в 07:06
Консоль Xbox оказалась неприбыльной
Об этом рассказал один из руководителей Microsoft
По словам одного из руководителей Microsoft, корпорация не получает прибыли от продаж консолей Xbox. О том, что приставка Xbox оказалась неприбыльной стало известно в рамках судебного разбирательства по делу Epic Games против Apple.
В то же время, представитель Microsoft отметил, что этот факт не говорит о том, что компания вообще не зарабатывает деньги на своей приставки. Так, сам игровой бизнес приносит Microsoft деньги и быстро развивается.
Напомним, что в ходе разборки Xbox One S выяснилось, что цена эксплуатируемых в ней деталей составляет порядка 324 долларов. Это, в свою очередь, всего на 75 долларов меньше, чем начальная стоимость консоли с 2-Тбайт накопителем.