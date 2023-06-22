Консоль Xbox Series X и подписка Game Pass внезапно подорожали

Вместе с тем подорожают и подписки Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Новые цены на консоль Series X будут соответствовать таковым на PlayStation 5 от Sony.

Например, в Великобритании Xbox Series X будет стоить £479,99, а в большинстве европейских стран за консоль попросят €549,99.

Новые цены на игровую приставку и подписки вступят в силу уже с 6 июля. Представители Microsoft утверждают, что всё это связано с конкурентными условиями рынка, а не с приобретением Activision Blizzard.

Отметим, что в словах редмондцев есть логика — повышение цен на развлекательные продукты в целом стало общей тенденцией в течение последних пары лет.