Игры
Опубликовано 20 декабря 2024, 07:45
1 мин.

Консоль Xbox Series X пропала с полок магазинов в Европе

На фоне чего PlayStation крепнет
Игроки в Европе сообщают о дефиците консолей Xbox Series X.
Консоль Xbox Series X пропала с полок магазинов в Европе
© Ferra

В Польше, Финляндии, Нидерландах и других странах приобрести устройство становится всё сложнее. Это вызывает вопросы о стратегии Microsoft, которая всё больше акцентирует внимание на облачном гейминге и подписке Game Pass.

Некоторые считают, что Microsoft готовится перейти от традиционной продажи консолей к модели, где любое устройство может стать «геймерским», используя облачные сервисы.

Тем не менее, такая стратегия вызывает недовольство у части игроков, которых отсутствие консолей отталкивает от экосистемы Xbox.

На этом фоне PlayStation укрепляет свои позиции в Европе, где её устройства становятся фактически монополистами на рынке консолей.

Если Microsoft действительно фокусируется на Game Pass, борьба гигантов может перейти из сферы аппаратного обеспечения в доминирование в облачных сервисах.

Источник:PPE.pl
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Xbox Series X
,
#PLAYSTATION 5
,
#Microsoft