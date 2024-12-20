Консоль Xbox Series X пропала с полок магазинов в Европе

В Польше, Финляндии, Нидерландах и других странах приобрести устройство становится всё сложнее. Это вызывает вопросы о стратегии Microsoft, которая всё больше акцентирует внимание на облачном гейминге и подписке Game Pass.

Некоторые считают, что Microsoft готовится перейти от традиционной продажи консолей к модели, где любое устройство может стать «геймерским», используя облачные сервисы.

Тем не менее, такая стратегия вызывает недовольство у части игроков, которых отсутствие консолей отталкивает от экосистемы Xbox.

На этом фоне PlayStation укрепляет свои позиции в Европе, где её устройства становятся фактически монополистами на рынке консолей.

Если Microsoft действительно фокусируется на Game Pass, борьба гигантов может перейти из сферы аппаратного обеспечения в доминирование в облачных сервисах.