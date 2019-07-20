Консоли перестали продаваться в преддверии нового поколения

Продажи игровых приставок текущего поколения начали существенно падать. По мнению экспертов, это происходит, поскольку пользователи начали ждать выпуска консолей следующего поколения.

Тем не менее, новые приставки не появятся в продаже до следующего года. Компания Microsoft подвела итоги очередного финансового квартала и призналась: доходы от продаж приставок Xbox упали на 48% из-за снижения спроса. Sony ранее тоже жаловалась на уменьшение продаж игровых приставок PlayStation 4.

Небольшой объём продаж по-прежнему достигается, но пользователи, определённо, потеряли интерес к текущему поколению консолей. Сами компании тоже этому поспособствовали — в прошлом месяце на выставке E3 были обнародованы подробности о приставках следующего поколения Sony и Microsoft.

С другой стороны, дела Nintendo Switch идут хорошо — на фоне снижения продаж консолей в целом, объёмы поставок Switch всё ещё растут.