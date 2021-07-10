Консоли Xbox One и PlayStation 4 оказались в дефиците

Так, несмотря на то, что Microsoft и Sony не останавливали выпуск консолей прошлого поколения, в США начал наблюдаться дефицит моделей Xbox One S и Xbox One X, а также PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. По данным источников, данные приставки сложно встретить в наличии в крупнейших магазинах Amazon, Target, Walmart и GameStop. Отмечается, что ранее PlayStation 4 Slim на 1 ТБ можно было купить за 300 долларов, тогда как сейчас с трудом можно найти предложение о покупке этой модели за 450 долларов.

Источники связывают эту ситуацию с проблемами в цепочке поставок. Так, отмечается, что ввиду дефицита полупроводников производители консолей сфокусировались на выпуске устройств нового поколения. Из-за этого компании прибегают к перераспределению поставок сырья для реализации компонентов для консолей.