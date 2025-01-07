Контроллер Joy-Con от Nintendo Switch 2 можно будет подключить к ПК в качестве мыши

На это намекают данные, обнаруженные пользователем форума Famiboards под ником LiC. В таможенных документах, связанных с поставками компонентов для Nintendo, упоминаются «мышиные подошвы» — пластиковые наклейки размером 90 × 90 мм, которые предположительно будут крепиться к задней части новых Joy-Con.

Эта функция напоминает аналогичное решение от Lenovo Legion GO, представленного в 2024 году, где правый контроллер можно было использовать как мышь. Однако у Nintendo есть шанс усовершенствовать эту идею и сделать ее более интуитивной.

Пока остается неясным, будет ли эта функция востребована разработчиками игр, но она подчеркивает стремление Nintendo к экспериментам с управлением и функциональностью. Как это было во времена консоли Wii.