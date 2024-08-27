Контроллер невышедшей консоли Nintendo PlayStation продали за $35 тыс на аукционе

Этот уникальный геймпад был создан в рамках совместного проекта Nintendo и Sony, где планировалась поддержка CD для Super Nintendo Entertainment System (SNES). Всего было изготовлено около 200 таких контроллеров, большинство из которых были уничтожены.

Корпус проданного устройства напоминает контроллер SNES, но с надписью Sony PlayStation на передней и задней сторонах.