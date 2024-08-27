Контроллер невышедшей консоли Nintendo PlayStation продали за $35 тыс на аукционе

Опубликовано 27 августа 2024, 07:391 мин.
Контроллер невышедшей консоли Nintendo PlayStation продали за $35 тыс на аукционеЭхо так и не случившейся эпохи
Прототип редкого контроллера для невыпущенной консоли Nintendo PlayStation был продан на аукционе Heritage за $35 тыс.
Этот уникальный геймпад был создан в рамках совместного проекта Nintendo и Sony, где планировалась поддержка CD для Super Nintendo Entertainment System (SNES). Всего было изготовлено около 200 таких контроллеров, большинство из которых были уничтожены.
Корпус проданного устройства напоминает контроллер SNES, но с надписью Sony PlayStation на передней и задней сторонах.
Изначально консоль Nintendo PlayStation должна была поддерживать как картриджи, так и CD-диски, но проект был отменен после того, как Nintendo разорвала договор с Sony.
В 2020 году на аукционе также был продан прототип консоли Nintendo PlayStation за $360 тыс, став самым дорогим игровым артефактом.