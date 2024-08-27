Игры
Опубликовано 27 августа 2024, 07:39
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Контроллер невышедшей консоли Nintendo PlayStation продали за $35 тыс на аукционе

Эхо так и не случившейся эпохи
Прототип редкого контроллера для невыпущенной консоли Nintendo PlayStation был продан на аукционе Heritage за $35 тыс.
Контроллер невышедшей консоли Nintendo PlayStation продали за $35 тыс на аукционе
© Хабр

Этот уникальный геймпад был создан в рамках совместного проекта Nintendo и Sony, где планировалась поддержка CD для Super Nintendo Entertainment System (SNES). Всего было изготовлено около 200 таких контроллеров, большинство из которых были уничтожены.

Корпус проданного устройства напоминает контроллер SNES, но с надписью Sony PlayStation на передней и задней сторонах.

© Хабр

Изначально консоль Nintendo PlayStation должна была поддерживать как картриджи, так и CD-диски, но проект был отменен после того, как Nintendo разорвала договор с Sony.

В 2020 году на аукционе также был продан прототип консоли Nintendo PlayStation за $360 тыс, став самым дорогим игровым артефактом.

Источник:Хабр
Автор:Булат Кармак
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#NINTENDO
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