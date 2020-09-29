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Контроллер Xbox One X превратили в штурвал самолета
Получилось очень качественно и заметно дешевле “полноценного” аксессуара
После выхода Microsoft Flight Simulator у тематики полетов на самолете появилось немало новых фанатов. Некоторые из них удивляют не столько своими познаниями в теме, сколько выдумкой интересных решений, облегчающих игровую жизнь. Так, например, один из таких фанатов игры и блогер Акаки Куумери превратил контроллер Xbox One X в штурвал самолета.
Энтузиаст решил сконструировать, а затем и напечатать, необходимые для этого детали на 3D-принтере. После этого он собрал все составные части вместе и прикрепил к имевшемуся у него контроллеру от игровой консоли Xbox Series X, после чего получил вполне себе удобный для игры штурвал от самолета.
Прямо сейчас схемы деталей можно скачать бесплатно на сервисе Thingiverse. По подсчетам автора проекта, общая стоимость готового изделия (без учета цены контроллера) составляет около 10 долларов или 800 рублей. Правда, стоит отметить, что чертежи подходят лишь контроллера от Xbox One X — владельцам джойстиков от Xbox 360 или какой-либо версии DualShock придется искать альтернативные варианты.