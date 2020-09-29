Контроллер Xbox One X превратили в штурвал самолета

Энтузиаст решил сконструировать, а затем и напечатать, необходимые для этого детали на 3D-принтере. После этого он собрал все составные части вместе и прикрепил к имевшемуся у него контроллеру от игровой консоли Xbox Series X, после чего получил вполне себе удобный для игры штурвал от самолета.