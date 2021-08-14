Кооперативные игры продают со скидками до 90%

Так, на 80% упала стоимость сразу ряда тайтлов, в числе которых: Jagged Alliance: Rage! (с 1 465 рублей до 293), Rogue Stormers (с 1 465 рублей до 293) и Stunt Kite Party (с 732 рублей до 146).

С 60% скидкой, в свою очередь, можно ухватить многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles. В обычное время игра продается за 899 рублей, тогда как сейчас она доступна за 359.

Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция уже через шесть дней.