Кооперативный боевик The Division 2 станет временно бесплатным для PlayStation 4 и ПК

В фирменном магазине Sony появилась новая акция, которая подразумевает бесплатный доступ к The Division 2 с 27 февраля по 1 марта для всех владельцев PlayStation 4. Кроме того, до 4 марта игру можно будет приобрести с 84% скидкой. Так, если в обычное время тайтл стоит 4499 рублей, то по акции его можно ухватить всего за 719 рублей.

Повезло не только владельцам консоли Sony, но и ПК геймерам. Так, в онлайн-магазине Ubisoft запущена аналогичная акция с бесплатным доступом к игре. Она, к слову, тоже начнется завтра, но продлится, в свою очередь, до 2 марта.