Кооперативный боевик Warhammer: Vermintide 2 временно стал бесплатным

Действия в Warhammer: Vermintide 2 разворачивается в имперском городе Хельмгарт, в котором пятерым героям предстоит одолеть мощнейшего врага — силы Хаоса. Игрокам предоставляется возможность выбрать одного из пяти доступных персонажей, каждый из которых наделен уникальными способностями.

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