Кооперативный экшен Warhammer: Vermintide 2 продается за 128 рублей

Кроме того, в рамках акции со скидкой также продается игра Warhammer: End Times - Vermintide, стоимость которой упала с 2208 рублей до 552.

Стоит отметить, что данная акция является временной. Закончится она 21 мая. Загрузка популярного экшена вселенной Warhammer со скидкой доступна по этой ссылке.