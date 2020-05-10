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Кооперативный экшен Warhammer: Vermintide 2 продается за 128 рублей

Акция продлится до 21 мая
В сервисе цифровой дистрибуции Humble Bundle продолжается череда выгодных предложений, распродаж и акций. На этот раз в онлайн-магазине запущена новая акция, в рамках которой кооперативный экшен Warhammer: Vermintide 2 продается за 128 рублей.

Так, если в обычное время данный тайтл можно было приобрести за 515 рублей, то сейчас онлайн-магазин предлагает его купить с 75% скидкой, а именно за 128 рублей.

Кроме того, в рамках акции со скидкой также продается игра Warhammer: End Times - Vermintide, стоимость которой упала с 2208 рублей до 552.

Стоит отметить, что данная акция является временной. Закончится она 21 мая. Загрузка популярного экшена вселенной Warhammer со скидкой доступна по этой ссылке.

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