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Кооперативный зомби-шутер Left 4 Dead 2 стал бесплатным на выходные и получил скидку
Игру можно купить всего за 51 рубль
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает радовать выгодными предложениями и акциями. На этот раз в онлайн-магазине кооперативный зомби-шутер Left 4 Dead 2 стал бесплатным на выходные и получил скидку.
Left 4 Dead 2 представляет из себя кооперативный шутер от первого лица с элементами survival horror. По сюжету игры в США произошла утечка неизвестного вируса, который превращает людей в зомби. Игрокам предстоит сыграть в роли одного из выжившего жителя, составляющего компанию из четырех людей, борющихся с ордами Зараженных. Отметим, что буквально вчера игра впервые за 8 лет получила крупное обновление.
Сыграть в игру бесплатно можно вплоть до 28 сентября. Кроме того, игра получила 80% скидку, что снизило ее стоимость до 51 рубля.