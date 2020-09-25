Кооперативный зомби-шутер Left 4 Dead 2 стал бесплатным на выходные и получил скидку

Left 4 Dead 2 представляет из себя кооперативный шутер от первого лица с элементами survival horror. По сюжету игры в США произошла утечка неизвестного вируса, который превращает людей в зомби. Игрокам предстоит сыграть в роли одного из выжившего жителя, составляющего компанию из четырех людей, борющихся с ордами Зараженных. Отметим, что буквально вчера игра впервые за 8 лет получила крупное обновление.

Сыграть в игру бесплатно можно вплоть до 28 сентября. Кроме того, игра получила 80% скидку, что снизило ее стоимость до 51 рубля.