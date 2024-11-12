Корейский «убийца» The Sims с реалистичной графикой получит русскую озвучку

Игра создается на Unreal Engine 5 и обещает захватывающую реалистичность, поддержку уникальных предметов, которые можно будет «печатать» из реального мира, и широкие возможности для взаимодействия персонажей.

Разработчики намерены поддерживать проект на протяжении 20 лет после релиза, добавляя новый контент и улучшения.

Официальная страница inZOI на Steam подтвердила, что игра получит полный перевод на русский язык, включая субтитры, элементы интерфейса и даже озвучку.

На русский переведут не только текст, но и всю игровую озвучку, что позволит полностью погрузиться в атмосферу.